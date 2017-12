Demi Lovato fará shows extras em São Paulo e Rio de Janeiro

Com os ingressos para as seis apresentações esgotados, a Time for Fun anuncia mais dois shows da cantora Demi Lovato no Brasil. As datas divulgadas são: dia 23 de abril, em São Paulo, e dia 28, no Rio de Janeiro. A cantora traz ao País a turnê The Neon Lights Tour e passará por cinco cidades – São Paulo (Citibank Hall - antigo Credicard Hall) nos dias 23, 24 e 25 de abril; Rio de Janeiro (Citibank Hall) nos dias 27 e 28 de abril; Brasília (Opera Hall) dia 30 de abril; Belo Horizonte (Chevrolet Hall) no dia 1º de maio; e em Porto Alegre (Pepsi on Stage) no dia 3 de maio.

Ingressos estarão disponíveis na bilheteria do Citibank Hall em São Paulo e no Rio de Janeiro, pela internet (www.ticketsforfun.com.br); pelo telefone 4003-5588.

Informações dos shows em São Paulo:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro. Ingressos de R$ 70 a R$ 500.

Classificação etária: 8 anos a 13 anos - permitida a entrada acompanhados dos pais

ou responsáveis legais. 14 anos em diante - permitida a entrada desacompanhados.