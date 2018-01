Demi Lovato é processada por violação de direitos autorais

A cantora e atriz Demi Lovato foi acusada pela banda de rock norte-americana Sleigh Bells por violação de direitos autorais.

Alexis Krauss e Derek Miller, da banda de Nova York, disseram em ação movida na segunda-feira, 22, em tribunal federal na Califórnia que Stars, faixa do disco de 2015 Confident, de Lovato, contém partes significativas tiradas da música Infinity Guitars, de 2010.

Em documentos do tribunal da Califórnia, a banda disse que similaridades entre as duas músicas "transcendem a área da coincidência ou de materiais genéricos compartilhados, e informam a essência dos trabalhos".

Em publicação no Twitter datada de novembro de 2015, a Sleigh Bells anunciou publicamente à ex-estrela do Disney Channel, agora com 24 anos, sobre a questão.

Na época, os produtores de Stars, Carl Falk e Rami Yacoub, disseram em comunicado que não havia plágio e que Lovato não estava envolvida na produção da música.

A banda busca uma liminar contra usos futuros da música de Demi Lovato e uma quantia não especificada por danos.

Representantes da cantora não responderam pedidos de comentários.

(Reportagem de Melissa Fares, em Nova York)