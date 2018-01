Demi Lovato é acusada de plágio nos EUA; compare

NOVA YORK - A cantora e atriz Demi Lovato foi acusada pela banda de rock norte-americana Sleigh Bells por violação de direitos autorais. Alexis Krauss e Derek Miller, da banda de Nova York, disseram em ação movida em tribunal federal na Califórnia que Stars, faixa do disco de 2015 Confident, de Lovato, contém partes significativas tiradas da música Infinity Guitars, de 2010.

Em documentos do tribunal da Califórnia, a banda disse que similaridades entre as duas músicas "transcendem a área da coincidência ou de materiais genéricos compartilhados, e informam a essência dos trabalhos".

Em publicação no Twitter datada de novembro de 2015, a Sleigh Bells anunciou publicamente à ex-estrela do Disney Channel, agora com 24 anos, sobre a questão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na época, os produtores de Stars, Carl Falk e Rami Yacoub, disseram em comunicado que não havia plágio e que Lovato não estava envolvida na produção da música. A banda busca uma liminar contra usos futuros da música de Demi Lovato e uma quantia não especificada por danos.

Representantes da cantora não responderam pedidos de comentários.

Compare as duas canções:

Stars, Demi Lovato:

Infinity Guitars, Sleigh Bells: