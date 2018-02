Demi Lovato cancela apresentação com Jonas Brothers no Brasil

A cantora Demi Lovato cancelou sua apresentação como convidada especial do Jonas Brothers, que vem ao Brasil com a turnê Live in Concert. Lovato faria uma participação nos shows que acontecem entre os dias 6 e 10 de novembro, em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

A cantora alegou motivos de doença, após uma série de shows pela América do Sul que deve terminar em 13 de novembro. Lovato esteve no Brasil em maio, para shows no Rio e em São Paulo e voltaria para abrir os shows do Jonas Brothers, como no ano passado.

Fãs que quiserem a restituição do dinheiro devem procurar o local em que fizeram a compra e apresentar os ingressos. Quem adquiriu as entradas pela internet deve solicitar a devolução com a Tickets For Fun pelo telefone 4003-6464.