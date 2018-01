Demi Lovato anuncia o álbum 'Tell Me You Love Me' para setembro

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora americana Demi Lovato anunciou nesta quarta-feira, 23, que irá lançar o seu sexto álbum de estúdio, com o título de Tell Me You Love Me, no dia 29 de setembro.

A revelação veio horas depois de outra cantora pop, Taylor Swift, anunciar seu também sexto álbum de estúdio, Reputation, este para o dia 10 de novembro. Para 29 de setembro, uma outra estreia pop já era prevista, o do álbum Younger Now, de Miley Cyrus.

Para o anúncio do álbum Tell Me You Love Me, Demi Lovato postou em suas redes sociais um trecho da música título, que será lançada na sexta-feira, e publicou ainda a capa do seu novo trabalho.

New Album: Tell Me You Love Me coming September 29th. Pre-order tonight at Midnight ET!! #TellMeYouLoveMe Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato) em Ago 23, 2017 às 1:00 PDT

O primeiro single revelado do álbum Tell Me You Love Me foi a música Sorry Not Sorry, lançada em julho. A cantora ainda deve se apresentar neste domingo, 27, na premiação VMA, da MTV.