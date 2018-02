Deke Richards, compositor e produtor da Motown, morre aos 68 anos

Richards morreu no domingo no Whatcom Hospice House em Bellingham, Washington, cercado por familiares próximos, disse a Universal Music em um comunicado, na segunda-feira. Ele estava lutando contra um câncer de esôfago.

Richards, cujo nome verdadeiro era Dennis Lussier, formou junto com o fundador da Motown, Berry Gordy, e Mizell Alphonzo e Freddie Perren a equipe "The Corporation", grupo interno de produtores e compositores da gravadora nos anos 1960 e 1970.

O The Corporation escreveu e produziu as primeiras três músicas do Jackson 5 a atingir o primeiro lugar das paradas: "I Want You Back", "ABC" e "The Love You Save", assim como muitos outras, disse a Universal. Richards também escreveu para Diana Ross, Martha Reeves & the Vandellas, e outros artistas.

Richards deixa a esposa, Joan Lussier, o irmão, Dane Lussier, e os sobrinhos Chris Lussier e Cory Lussier.

(Reportagem de David Bailey)