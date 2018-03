Deftones e Cypress Hill tocam no Brasil em abril

As bandas californianas Deftones e Cypress Hill desembarcam em São Paulo para shows no dia 4 de abril no Credicard Hall. Os ingressos começam a ser vendidos a partir de 9 de fevereiro, com preços entre R$ 250 (camarote) e R$ 90 (plateia).

Sucesso desde o início dos anos 90, as bandas tocam no Brasil depois de passar pela edição chilena do festival Lollapalooza, que acontece nos dias 2 e 3 de abril.

O Deftones, que tocou no Brasil em 2009, volta para divulgar o recente disco Diamond Eyes. Segundo a organização do evento, o show deve incluir hits da banda formada por Chino Moreno (vocais e guitarra), Stephen Carpenter (guitarra), Sergio Vega (Baixo), Frank Delgado (DJ e sintetizador), e Abe Cunningham (bateria e percussão).

Já o Cypress Hill mostra o álbum Rise Up, lançado no ano passado. O quarteto que já vendeu 18 milhões de discos ao redor do mundo também deve incluir seus maiores hits como Insane in the Brain, How I Could Just Kill a Man e Rock Superstar com as canções mais recentes.

Deftones e Cypress Hill - 4 de abril, às 21h30, no Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.981). Ingressos de R$ 250 a R$ 90, à venda a partir de 09 de fevereiro. Compras pela internet (http://www.ticketsforfun.com.br/), pelo telefone 4003-5588 (válido para todo o país), nos pontos de venda e no estacionamento do Credicard Hall.