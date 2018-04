Def Leppard relança álbuns e prepara turnê

NOVA YORK (Billboard) - Def Leppard, a banda pop metal que estreou em 1980 e já vendeu mais de 65 milhões de álbuns em todo o mundo, vai lançar em 23 de junho edições de luxo de dois de seus álbuns clássicos: "Pyromania", de 1983, e "Adrenalize", de 1992.

Os dois álbuns duplos serão lançados pela Bludgeon Riffola/Island/UMe e vão incluir materiais inéditos, incluindo lados B, versões demo e gravações ao vivo.

"'Adrenalize' foi número 1 nas paradas na semana das revoltas de rua em Los Angeles", recordou o guitarrista da banda, Phil Collen, em entrevista à Billboard.com. "Sei que eram os anos 1990, mas na realidade era o final dos 1980. Havia todo esse gênero novo, Nirvana e a coisa grunge, que eu adorei. Mas nós fomos agrupados com as bandas hair metal dos anos 1980."

"Quando 'Pyromania' saiu, foi o oposto total", comentou Collen. "A MTV aderiu ao álbum. Todo o mundo o adorou. Eles gostavam do fato de sermos uma banda de rock jovem que, em lugar de parecer o Black Sabbath, se parecia mais com o Duran Duran."

A banda vai iniciar em 23 de junho, em Camden, Nova Jersey, uma turnê de verão com o Poison e o Cheap Trick que a levará para 40 cidades.

Antes da turnê, em 16 de junho, o Def Leppard vai se apresentar ao vivo na televisão no "CMT Music Awards". Ela foi indicada inicialmente em três categorias CMT. As indicações finais serão anunciadas em 19 de maio.

O álbum mais recente do Def Leppard, "Songs from the Sparkle Lounge", de 2008, estreou na Billboard 200 na 5a posição. É a melhor colocação que o grupo consegue nas paradas desde 1992, quando "Adrenizale" liderou as paradas norte-americanas e britânicas assim que saiu.