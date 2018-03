Def Leppard, Alicia Keys e Jota Quest são confirmados no Rock in Rio

Def Leppard, Alicia Keys e Jota Quest são as novas atrações confirmadas para a edição de 2017 do Rock in Rio. Reconhecida por seu timbre de voz forte e apaixonado, Alicia Keys se apresenta no dia 17 de setembro, antes de Justin Timberlake. No final de 2016, Alicia Keys lançou Here, seu sexto álbum de estúdio, com um repertório de 16 músicas. O disco amplia a discussão em torno de questões cruciais de direitos humanos.

No dia 21 de setembro, quem sobe ao palco é a banda Def Leppard. Eles deveriam ter tocado na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, mas um acidente, em dezembro de 84, fez com que a banda Def Leppard cancelasse todos os seus compromissos profissionais por cerca de quatro anos. Em dezembro de 1984, o baterista Rick Allen sofreu um grave acidente de carro e teve o braço esquerdo amputado.

A banda mineira Jota Quest abre os trabalhos do Palco Mundo na noite do dia 22 de setembro. Ao longo das duas décadas de trabalho, a banda já vendeu mais de cinco milhões de discos. No ano passado, eles lançaram o disco Pancadélico, que tem a produção do norte-americano Jerry Barnes. Alicia Keys

