Deep Purple faz duas apresentações no Brasil em fevereiro

O grupo inglês Deep Purple se apresentará no Brasil em dois shows - no Citibank Hall, no Rio, em 22 de fevereiro, e no Credicard Hall, em São Paulo, em 24 de fevereiro - com sua nova turnê, que originou o CD e DVD Live at Montreux, gravado ao vivo na noite de encerramento do festival de Montreux, na Suíça, em 2006. Veja também: Brasil verá megashows de Rod Stewart e Bob Dylan em 2008 No repertório, a banda deverá mostrar ao público brasileiro as músicas 'Pictures of Home', 'Things I Never Said', 'Strange Kind of Woman', 'Rapture of the Deep', além dos clássicos 'Black Night', 'Highway Star', 'House of Pain', 'Smoke on the Water', 'Perfect Strangers', entre outras. O Deep Purple volta ao Brasil com Ian Gillan nos vocais, Steve Morse nas guitarras, Roger Glover no baixo, Don Airey nos teclados e Ian Paice na bateria. As últimas apresentações do grupo no país aconteceram em 2006. Na ocasião, o grupo excursionava o mundo com a turnê de seu último álbum - Rapture of the Deep, 2005 - e fez dois shows em São Paulo, em 28 e 29 de novembro, com repertório focado nos clássicos da carreira. Trajetória da banda Com mais de 30 álbuns gravados, o Deep Purple atingiu o sucesso com o disco Deep Purple InRock, lançado em setembro de 1970, que rapidamente conquistou o topo das paradas. São deste álbum alguns dos primeiros clássicos do conjunto: Speed King, Child in Time e Black Night. Os anos seguintes marcaram mudanças na formação do grupo. David Coverdale, Jon Lord e Ian Paice participariam do Whitesnake, Ian Gillan viria a tocar alguns meses com o Black Sabbath (além de seguir carreira solo com a Gillan Band) e Roger Glover juntou-se à banda de Ritchie Blackmore.