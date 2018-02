Deep Purple confirma 6 shows no Brasil em novembro

A banda Deep Purple fará seis apresentações no Brasil em novembro para promover o álbum Now What?!, lançado em 2013. O grupo vai fazer dois shows no Espaço das Américas, em São Paulo, nos dias 11 e 12/11. Os ingressos para o primeiro lote custam entre R$ 125 e 600 e estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 19.

Os britânicos ainda passarão por Brasília (7/11), Curitiba (9/11), Florianópolis (14/11) e Porto Alegre (15/11). A nova turnê na América terá início no México, onde o show será realizado em 4 de novembro.

Atualmente a banda é formada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse e Don Airey. No repertório dos shows, além das novas canções da banda, o público poderá mais uma vez viajar nos clássicos eternizados pelo grupo, como Smoke on The Water, Hush, Highway Star e Perfect Strangers, entre outros.