Declaração de Richards é uma brincadeira, diz empresária A empresária de Keith Richards desmentiu, nesta quarta-feira, 4, a declaração do músico, de 63 anos, sobre o fato de ele ter consumido as cinzas do próprio pai misturadas à cocaína. "Era uma brincadeira. É inacreditável que alguém tenha levado a sério", afirmou Jane Rose. Na última terça-feira, 3, a revista especializada em música New Musical Express publicou uma entrevista exclusiva com o guitarrista dos Rolling Stones na qual ele afirmou: "A coisa mais estranha que tentei cheirar? Meu pai. Eu cheirei meu pai. Ele foi cremado e eu não consegui resistir a misturar suas cinzas com um pouco de pó (cocaína)." "Meu pai não teria se importado, ele não estava nem aí. Desceu bem, e eu ainda estou vivo", disse Richards, lendário pelas décadas de alto consumo de drogas ilegais e álcool, que luta para abandonar. O repórter da NME que fez a entrevista não acredita nas declarações da empresária. "Richards não parecia ter inventado tudo aquilo, ele me contou todos os detalhes." Morto em 2002, o pai de Richards, Bert, foi cremado.