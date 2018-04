Decisão sobre guarda de filhos de Michael Jackson é adiada

A audiência, prevista para segunda-feira, 13, foi adiada por uma semana, informou um advogado na sexta-feira, 10. Katherine permanece, por enquanto, com a guarda temporária dos três filhos de Michael, com idades entre 7 e 12 anos.

O encontro frente ao juiz poderia relevar um confronto entre Katherine e Debbie, que foi casada com o astro de 1996 a 1999. No lugar, as duas partes estão tentando alcançar um acordo extra-judicial.

"Estamos gratos que a guarda das crianças foi prorrogada até o dia 20 de julho para que nós possamos resolver este assunto da maior importância de forma amigável e privativa, em benefício prioritário das crianças e de todos os envolvidos", disse L. Londell McMillan, advogado de Katherine.

Debbie não indicou à Justiça que pretenda brigar pela guarda das crianças. Ela é mãe dos dois filhos mais velhos de Michael, Prince Michael Jr, de 12 anos, e Paris, de 11 anos. O filho mais novo, Prince Michael II, de 7 anos, nasceu de uma mãe de barriga de aluguel desconhecida.

Em um testamento assinado em 2002, Michael afirmou que ele queria que sua mãe cuidasse de suas crianças caso ele morresse. Como segunda opção, ele designou a cantora e amiga Diana Ross.

Debbie não recebeu nenhuma atribuição no testamento. Em 2001 ela decidiu renunciar aos seus direitos maternos, mas essa decisão foi revogada em 2006 e ela e Michael chegaram a um acordo extra-judicial. Os detalhes de tal acerto nunca foram divulgados e não está claro quando Debbie viu as crianças pela última vez.