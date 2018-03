Debbie Harry, vocalista e líder da banda Blondie, faz 70 anos

Com seus cabelos loiros, lábios carnudos e suas maçãs do rosto salientes, a cantora e atriz Debbie Harry logo chamou a atenção por sua beleza e talento. Ícone da música pop nos anos 1970, a também compositora ganhou fama por ser a vocalista e líder da banda de new wave Blondie.

Nascida em Miami, em 1.º de julho de 1945, Deborah ‘Debbie’ Ann Harry completa 70 anos nesta quarta-feira.

Com seu estilo sexy e cool, ela abriu caminho para várias cantoras que vieram depois, entre elas, Madonna.

Inspirado pelo punk e outros estilos de música, incluindo reggae, ska e funk, o Blondie conseguiu rapidamente sucesso comercial e de crítica.

Com o terceiro álbum do grupo, Parallel Lines, Debbie se tornou uma estrela e a música Heart of Glass alcançou o topo das paradas em 1978. A banda, que se separou no começo dos anos 1980, entrou no Hall da Fama do Rock and Roll em 2006.

Após a separação do grupo, Deborah seguiu carreira solo como cantora, gravando cinco álbuns e também como atriz, atuando em mais de 30 filmes. Mas vários projetos voltaram a reunir Debbie Harris e o Blondie, que juntos lançaram os álbuns The Curse of Blondie, em 2003, e Ghosts of Download, de 2014.