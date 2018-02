Deadmau5 e Disney entram em disputa jurídica

O DJ Deadmau5 se posicionou nesta quarta-feira, 3, sobre a ação judicial proposta pela Disney relacionada à sua imagem registrada - uma cabeça de rato com grandes orelhas, que lembra o personagem Mickey. Ele escreveu: "cheguei em casa e recebi algumas notícias interessantes: parece que a Disney oficialmente registrou uma ação em oposição à minha marca... pode vir ['lawyer up'], mickey".

A advogada do DJ disse ao portal TMZ que a logo é uma marca registrada em mais de 30 países, incluindo o Reino Unido, Irlanda e Alemanha. Mas não nos EUA: o músico ingressou com um pedido para registrar, mas a oposição da Disney foi protocolada neste mês.

"Dado que a mau5head, e outras marcas que identificam Deadmau5, está sendo usada nos EUA e ao redor do mundo por quase uma década, nós nos perguntamos por que a Disney está apenas agora reclamando", disse a advogada em um comunicado. O DJ foi menos educado. "Disney considera que você pode confundir um músico / performer de música eletrônica com um rato de desenho animado", disse, pelo Twitter. "Isso é o quanto eles te acham estúpido."

Em uma reportagem da revista Rolling Stone de 2012, Deadmau5 foi menos incisivo. "Alguém no escritório de patentes da Disney dormiu nessa", disse. Agora, a empresa reclama que as orelhas de rato do DJ são "muito idênticas em aparência, conotação, e impressão comercial geral" em relação às suas próprias "icônicas" orelhas.

As informações são do jornal The Guardian.