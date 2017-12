De volta, o Chico Buarque que canta Não tem jeito: basta o cantor e compositor Chico Buarque ficar uma longa temporada sem fazer shows que, quando ele resolve retomar a estrada, vira esse alvoroço para compra de ingressos. Filas em frente dos pontos-de-venda, tentativas desesperadas de compra pela internet reza braba para conseguir um ingressinho de presente e por aí vai. A temporada paulistana estréia nesta quarta para convidados, no Tom Brasil Nações Unidas, em São Paulo. Mesmo com os ingressos esgotados, a procura continuou e, assim, foram anunciadas na noite ontem a realização de mais oito shows extras entre os dias 5 e 15 de outubro. Os ingressos começam a ser vendidos na sexta-feira, dia 1.º. Chico fez uma prévia do que será a temporada de shows do novo CD "Carioca" na semana passada, no Auditório Ibirapuera, diante de um público só de convidados da operadora de telefonia TIM, patrocinadora da turnê. Grande parte da platéia era formada basicamente por jovens. O cantor explica que foi uma situação isolada, já que muitos dos convidados eram estudantes de música e, por isso, o grande contingente juvenil. O que se vê nos shows de Chico é um público de todas as idades, inclusive esses mais jovens. Obviamente, eles não lhe têm a mesma devoção que a platéia feminina, que suspira, se descabela e grita toda sorte de elogios ao tímido músico. Como ele lida com o assédio das mulheres e a exploração disso por parte da imprensa? "Não lido com isso! Quando leio essas coisas, acho brincadeira das pessoas", respondeu Chico, durante um encontro com um pequeno grupo de jornalistas, no próprio Tom Brasil. "Não estou mais na idade de acreditar que sou sexy symbol. Quando falam ?lindo, tesão?, é uma piada. Não vou acreditar nisso." Uma questão de modéstia. Algo novo a dizer Para Chico, só faz sentido subir num palco quando se tem algo novo a dizer. Por isso, a demora às vezes é grande, como, por exemplo, a lacuna entre sua turnê "As Cidades", de 1999, e a nova "Carioca". Lá se foram sete anos de espera. "Eu não tinha por que fazer um show se eu não tivesse um disco novo. Até poderia, mas não me anima a idéia de fazer um show de sucessos, the best of. Me animo a cantar quando estou no processo de criação de música. O que me move a fazer o espetáculo são as músicas novas. Claro que este show tem quase 30 canções, 12 do novo CD e 14, 15 que não são desse disco, mas que por um motivo ou outro entram no roteiro. Você refaz seus arranjos e elas ficam frescas." De fato, Chico não deixou nenhuma composição de seu "Carioca" de fora do show. Há de se escutar desde a bela "Ode aos Ratos", feita em parceria com Edu Lobo, para o musical "Cambaio", até a valsinha "Imagina", uma música antiga de Tom Jobim feita em parceria com Chico, que no disco foi cantada em duo com Mônica Salmaso. No show, sai Mônica e entra Bia Paes Leme, que dividirá com o cantor os vocais dessa canção ao longo da turnê. "Não haverá participação da Mônica, senão eu teria de levá-la pra cima e pra baixo. Nos anos 60, tinha muito essa coisa da canja, mas hoje em dia o show está sendo produzido de uma forma que quase é impossível você improvisar." Improviso no palco hoje soa falso Para ele, o improviso no palco, hoje, fica falso. "Os shows ficaram mais profissionais, perderam um pouco da espontaneidade. Era engraçada aquela época. Vinicius (de Moraes) com copo de uísque, imagine hoje. São outros tempos. Se eu bebesse uísque, como bebia antigamente, talvez eu tomasse até no palco. Hoje em dia, não bebo mais uísque... E cantar bêbado pode ser engraçado uma vez ou outra, mas uma temporada inteira caindo de bêbado, não dá, não há fígado que agüente." No roteiro da turnê, Chico Buarque optou, mesmo que inconscientemente, por canções menos óbvias de seu antigo repertório, para intercalar com o novo trabalho. Foram escolhas intuitivas, prefere definir. Músicas que simplesmente queria cantar, além de ter acatado alguns pedidos de gente próxima. "Foi quase uma historinha, uma dramaturgia. Minha cabeça tem isso, uma coisa puxa a outra." Ele tinha nas mãos, por exemplo, "Mil Perdões", blues que levava para "A História de Lily Braun", que em seguida chamou "A Bela e a Fera" e por aí foi. Condizente com o universo carioca que paira sobre o novo CD, Chico selecionou ainda antigas composições dentro desse espírito, como "Morro Dois Irmãos", "Futuros Amantes" e "Palavra de Mulher". No bis, a princípio, mantém "Deixa a Menina" e "Sem Compromisso", mas estará aberto a outras sugestões. Mais música, menos política Como sempre, o cantor estará no palco, com dois ou três violões aos seus pés. Ele admite se sentir confortável num show, desde que tenha condições técnicas para isso. Confessa também se sentir mais músico nos dias de hoje. Gosta de ser músico e valoriza um bom músico, tanto que programou a participação de seu baterista Wilson das Neves para "Grande Hotel" (parceria dos dois). No último mês, Chico esteve totalmente envolvido com os ensaios de "Carioca". Por isso, afirmou não ter tempo para acompanhar o horário político, nem de ter ido à reunião na casa de Gilberto Gil, na semana passada, na qual representantes da classe artística se encontraram com o presidente Lula. Sobre o malfadado encontro, Chico afirmou: "Acho que as coisas são faladas em reuniões no calor da hora, depois repensadas. Eu mesmo falo bobagem e depois me arrependo." Sobre a declaração do músico Wagner Tiso na reunião - em que afirmou não se preocupar com a ética do PT, mas com jogo do poder -, Chico disse entender o que seus colegas quiseram alegar "Não como uma posição pessoal deles, descartando a ética, mas como a política é feita na realidade do Brasil. E essa é a realidade política. Tenho impressão de que é isso", observou o compositor, que mantém seu voto em Lula. "Não estou aqui para julgar. O Wagão é amigo meu." As montanhas do Rio, no cenário de contornos minimalistas A linha minimalista de uma escultura suspensa por um eixo, no palco do show "Carioca", reproduz os mesmos contornos das montanhas do Rio. Numa segunda escultura, uma remissão a uma representação planetária, do Sol e da Lua. O projeto foi idealizado pelo cenógrafo Hélio Eichbauer, que diz ter criado sua obra sob o efeito do contexto da pauta de músicas apresentada a ele pelo músico. Para complementar todo o clima, haverá a projeção de um desenho de autoria de Villa-Lobos e resgatado por Eichbauer. Carioca no repertório, carioca no cenário. Experiente em cenografias de shows e peças teatrais, Hélio Eichbauer trabalha há cerca de 20 anos com Maneco Quinderé que assina a iluminação do espetáculo. "É quase um cenário criado para a luz", descreve Quinderé, que usou basicamente luzes preta e branca. "Como o show é quase um recital, diferente de um espetáculo pop, as luzes acompanham essa atmosfera mais intimista." Intervenção tira ui,ui,iá,iá, iá de Morena de Angola Para o momento da canção "Morena de Angola" (composição de sua autoria, que ficou marcada na voz da cantora Clara Nunes) no show, Chico Buarque reservou uma singela surpresa: a kalimba, um instrumento de origem africana. Na verdade, foi uma solução sonora encontrada por seu percussionista Chico Batera, em parceria com seu violonista Luiz Cláudio Ramos, que é diretor musical do CD "Carioca", além de assinar os arranjos tanto do disco quanto do show. "´Morena de Angola´ foi a última música a entrar no show E tinha um interlúdio nas gravações, que me faz lembrar muito a Clara Nunes, com seus ?ui, ui?. Quando eu gravei essa canção, eu estava com um coro, que fazia ?iá, iá, iá?", diverte-se ele, ao contar essa história. Mas Chico não queria nem fazer ui, ui nem iá, iá, iá. "O que eu faço aí, Luiz Cláudio", apelou para o arranjador. "Inventa alguma coisa instrumental para ocupar esse pedaço... Aí surgiu a idéia da kalimba. O Chico Batera, que toca marimba, sugeriu a entrada de uma kalimba em ´Morena de Angola´, que é um instrumento africano e é fácil de tocar." Acabou soando como uma discreta intervenção no meio da alegre música. Serviço - Chico Buarque. Tom Brasil (2.400 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, tel.: 2163-2000. 5.ª, 21h30; 6.ª e sáb. 22h; dom. 19h. R$ 80 a R$ 160. Até 15/10. Estréia nesta quarta, 21h30