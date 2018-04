De volta a NY, VMA abre com homenagem a Michael Jackson

Três anos depois de ser realizado em outras cidades, a entrega do Vídeo Music Awards (VMA) volta neste domingo, 13, a ser entregue em Nova York. A festa de entrega de prêmios da MTV - um dos principais da música - normalmente realizado de maneira leve e descontraída, terá um tom mais sombrio neste ano, ao incluir uma homenagem ao Rei do Pop Michael Jackson, que será feita pela irmã dele, Janet.

A entrega do astronauta dourado começa às 21 horas (22h de Brasília) e será realizada no Radio City Music Hall, na 'Big Apple'. Como Michael fez parte integral da história da MTV e deu à premiação alguns dos momentos mais memoráveis - como o famoso beijo dado em sua então esposa, Lisa Marie Presley, em 2004 -, Janet abrirá a 26ª edição da cerimônia.

As cantoras Beyoncé e Lady Gaga são as grandes favoritas da noite, com nove indicações cada uma, incluindo o de Melhor Clipe do Ano. Além delas, devem ser destaques do VMA 2009 Green Day, Pink, Muse, Taylor Swift e Jay Z. Existe uma promessa de que Madonna participará da homenagem a Michael Jackson. A apresentação da cerimônia fica, assim como em 2008, por conta de Russell Brand.

Confira os indicados aos principais prêmios:

Clipe do Ano

Beyoncé - "Single Ladies (Put A Ring On It)"

Britney Spears"Womanizer"

Eminem - "We Made You"

Kanye West - "Love Lockdown"

Lady Gaga - "Poker Face"

Melhor Clipe Feminino

Beyoncé - "Single Ladies (Put A Ring On It)"

Katy Perry - "Hot n Cold"

Kelly Clarkson - "My Life Would Suck Without You"

Lady Gaga - "Poker Face"

P!nk - "So What"

Taylor Swift - "You Belong With Me"

Melhor Clipe Masculino

Eminem"We Made You"

Jay-Z - "D.O.A. (Death of Auto-Tune)"

Kanye West - "Love Lockdown"

Ne-Yo - "Miss Independent"

T.I. f/ Rihanna - "Live Your Life"

Melhor Clipe Pop

Beyoncé - "Single Ladies (Put A Ring On It)"

Britney Spears - "Womanizer"

Cobra Starship - "Good Girls Go Bad (Featuring Leighton Meester)"

Lady Gaga - "Poker Face"

Wisin y Yandel - "Abusadora"

Melhor Clipe de Rock

Coldplay - "Viva La Vida"

Fall Out Boy - "I Don't Care"

Green Day - "21 Guns"

Kings of Leon - "Use Somebody"

Paramore - "Decode"

Melhor Clipe de Hip-Hop

Asher Roth - "I Love College"

Eminem - "We Made You"

Flo Rida - "Right Round"

Jay-Z - "D.O.A. (Death of Auto-Tune)"

Kanye West - "Love Lockdown"

Revelação

3OH!3 - "Don't Trust Me"

Asher Roth - "I Love College"

Drake - "Best I Ever Had"

Kid Cudi - "Day N' Nite"

Lady Gaga - "Poker Face"

Melhor Clipe Novo

Anjulie - "Boom"

Bat For Lashes - "Daniel"

Chairlift - "Evident Utensil"

Cold War Kids - "I've Seen Enough"

Death Cab for Cutie - "Grapevine Fires"

Gnarls Barkley - "Who's Gonna Save My Soul"

Major Lazer - "Hold The Line"

Matt And Kim - "Lessons Learned"

Passion Pit - "The Reeling"

Yeah Yeah Yeahs - "Heads Will Roll"

Melhor Clipe (Astronauta de Prata)

Beastie Boys - "Sabotage"

Björk - "Human Behaviour"

David Lee Roth - "California Girls"

Dr. Dre - "Nuthin' But A 'G' Thang"

Foo Fighters - "Everlong"

George Michael - "Freedom"

OK Go - "Here It Goes Again"

Radiohead - "Karma Police"

Tom Petty And The Heartbreakers - "Into the Great Wide Open"

U2 - "Where The Streets Have No Name"

Melhor Direção

Beyoncé ("Single Ladies [Put A Ring On It]") - Directed by Jake Nava

Britney Spears ("Circus") - Directed by Francis Lawrence

Cobra Starship ("Good Girls Go Bad [Featuring Leighton Meester]") - Directed by Kai Regan

Green Day ("21 Guns") - Directed by Marc Webb

Lady Gaga ("Paparazzi") - Directed by Jonas Akerlund