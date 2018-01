De surpresa, Alceu Valença dá canja na Avenida Paulista

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste domingo, 20, por volta das 13h, quem passava pela Avenida Paulista, bem na esquina com a Alameda Casa Branca, podia ouvir alguém cantando La Belle de Jour, de Alceu Valença. Talvez fosse algum dos muitos cantores de rua que tentam a sorte por lá nos fins de semana. Mas era só chegar mais perto e a voz parecia cada vez mais com a do cantor e compositor pernambucano.

E era Alceu mesmo quem estava lá, interpretando seu sucesso de 1986, ao lado do jovem cantor e violonista gaúcho Diego Goldas, que chegou a São Paulo há dois anos e há cerca de um ano e meio tenta realizar seu sonho de ser artista. Boa surpresa para Diego e para o público do bar logo em frente, lotado de gente fugindo do calor de 34 graus, que parecia muito mais.

No fim da apresentação, um simpático Alceu Valença agradeceu atenção, palmas, fotos, da plateia improvisada e, ao elogiar o trabalho de Diego Goldas, disse que os músicos de rua devem ser valorizados e respeitados e que eles também têm uma grande parcela de responsabilidade na necessária renovação da música popular brasileira.

Para o jovem intérprete, de repertório eclético que inclui de Alceu a Johnny Cash e que fez dessa esquina o seu 'palco' favorito, ouvir a música e as palavras do respeitado músico salvaram o seu dia. "Esse encontro foi um incentivo a mais para eu não desistir do meu sonho."