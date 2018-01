De longe, Bob Dylan menciona honra e surpresa em receber prêmio Nobel

O vencedor do Nobel de Literatura Bob Dylan enviou uma mensagem no sábado em que agradece a academia sueca por conceder o prêmio a ele, uma honra que o cantor e letrista norte-americano acredita ser como “ficar de pé sobre a lua”.

“Lamento não poder estar com vocês pessoalmente, mas por favor saibam que estou definitivamente com vocês em espírito e honrado em receber um prêmio tão prestigioso”, disse Dylan em um discurso lido por Azita Raji, embaixadora norte-americana para a Suécia, no banquete do Nobel.

Ele também expressou sua grande surpresa por receber o prêmio.

“Se alguém tivesse me dito que eu tinha a menor chance de ganhar o Prêmio Nobel, eu teria que pensar ter as mesmas chances que ficar de pé sobre a lua”, disse.

Dylan, que normalmente se comporta de forma tímida perante a mídia, finalmente aceitou o prêmio de 8 milhões de coroas suecas (870 mil dólares), após frustrar a academia sueca com semanas de silêncio após o anúncio do prêmio de literatura em 13 de outubro. Mas ele decidiu não comparecer às festividades.

Sua ausência foi amplamente debatida na Suécia nas últimas semanas, onde o prêmio Nobel é uma grande fonte de orgulho. Um membro da academia acusou Dylan de ser “arrogante” e “rude” quando o cantor permanecia em silêncio na sequência do anúncio do prêmio.