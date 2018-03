David Lynch divulga capa de álbum solo

SÃO PAULO - Há cinco anos afastado do cinema, David Lynch se prepara para o lançamento de seu primeiro álbum solo como produtor de música eletrônica. A capa de Crazy Clown Time foi divulgada nesta quarta-feira.

Com lançamento previsto para 8 de novembro, o disco de pop eletrônico conta com a participação de Karen O, vocalista do YeahYeah Yeahs, em uma das faixas.

No final do ano passado, Lynch colocou na internet o primeiro single do disco, "Good Day Today".