David Lee Roth confirma participação em turnê do Van Halen O rumor foi confirmado: o cantor David Lee Roth vai se reunir com o Van Halen para uma turnê pela América do Norte, no meio do ano. "Estou muito animado por voltar às origens do Van Halen", disse o guitarrista Eddie Van Halen em um post em seu site oficial na sexta-feira, anunciando a série de shows. É a primeira vez que David Lee Roth se apresenta ao vivo com a banda desde 1984. Um breve reencontro com Roth em 1996 resultou, no entanto, em duas novas músicas. O baixista original do grupo, Michael Anthony, não participará da turnê. No ano passado, Anthony foi substituído pelo filho de 15 anos de Eddie Van Halen, Wolfgang. Na bateria, Alex Van Halen. O Van Halen entrará para o Salão da Fama do Rock junto com as bandas Grandmaster Flash, Furious Five, R.E.M., Ronettes e a cantora Patti Smith. Eles foram selecionados por 600 especialistas em música e farão parte do salão a partir do dia 12 de março, quando será realizada uma cerimônia em Nova York. O quarteto Van Halen surgiu nos anos 80, sob a liderança do guitarrista Eddie Van Halen. O grupo contava ainda com Sammy Hagar, Michael Anthony e Gary Cherone. Alguns dos principais hits da banda foram Jump e Dreams.