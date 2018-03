David Guetta tocará no Brasil no final do ano

SÃO PAULO - David Guetta fará turnê no Brasil em dezembro e janeiro de 2012 .Guetta abrirá a turnê com um show no Guarujá, litoral de São Paulo, no dia 29 de dezembro. No dia 30, ele se apresenta no Rio de Janeiro, 7 de janeiro, na capital paulista e 12 de janeiro em Recife, de acordo com as produtores dos eventos.

Outras cidades devem ser confirmadas em breve, assim como informações sobre vendas de ingressos.

David Guetta ainda não fez anúncios oficiais de sua passagem pelo Páis. O DJ anunciou por um vídeo no Youtube que faria uma turnê pela América Latina em breve, mas o Brasil não estava na agenda.

Guetta lançou seu último disco Nothing But the Beatem agosto deste ano, com participações de grandes nomes da música black norte-americana, como Usher e Nicki Minaj. O DJ tocou no Brasil no final do ano passado.