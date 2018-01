David Guetta lança remix de 'Dangerous'

David Guetta lançou nesta quarta-feira, 8, sua nova música de trabalho, Dangerous. A canção é mais uma parceria com Sam Martin, cantor americano que participou do último single de Guetta, Lovers on the Sun.

Dangerous é um pouco diferente dos principais sucessos do popular DJ francês. Com uma pegada menos eletrônica, a música dividiu a opinião dos internautas. Alguns acreditam que Guetta se vendeu ao pop, enquanto outros elogiam o estilo mais leve do single.

Assim como Lovers on the Sun, Dangerous estará em Listen, próximo álbum do artista, que tem lançamento previsto para o dia 24 de novembro. O último disco de Guetta, Nothing But The Beat, de 2011, concorreu ao Grammy na categoria de melhor álbum de música dance/eletrônica.