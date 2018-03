David Guetta e Hardwell estão entre as principais atrações do Tomorrowland Brasil

Considerado um dos maiores festivais de música do mundo, o Tomorrowland chega ao Brasil nos dias 1, 2 e 3 de Maio, em Itu, interior de São Paulo - já com ingressos esgotados. Nesta segunda-feira, 2, o festival divulgou as primeiras atrações, entre as quais, David Guetta, Hardwell, Armin Van Buuren, Steve Angello, Steve Aoki, entre muitos outros.

De acordo com o comunicado emitido pelo festival, o palco principal terá como tema "The Book of Wisdom", com shows de luzes, fogos de artifício e efeitos audiovisuais. É nele que se apresentam os top DJs do festival, dentre eles o vencedor de dois Grammy, David Guetta, o fundador do renomado selo de música eletrônica Revealed Records, Hardwell e Armin Van Buuren. Nomes como Blasterjaxx, Dyro, Nicky Romero, Showtek, Sunnery James & Ryan Marciano, W&W e Yves V também estarão presentes no Tomorrowland Brasil.

Entre outros confirmados estão Jamie Jones, criador da festa "Paradise", Laidback Luke, do palco Super You & Me, onde os DJs se apresentam fantasiados de super-heróis, e Steve Aoki, conhecido por jogar bolos e champagne para os fãs durante suas apresentações.

Também fazem parte do primeiro lineup Adriatique, Aly & Fila, Cosmic Gate, Dannic, Mystique, Netsky e Patrick Topping.

O Tomorrowland Brasil contará também com nomes nacionais de destaque como: Bernn, Bruno Barudi, Daniel Kuhnen, Digitaria, Diogo Accioly, Drunky Daniels, Edit Revenge, FTampa, Fran Bortolossi, Gui Boratto, Junior C, Leozinho, Leo Janeiro, Marcelo CIC, Mario Fischetti, Naccarati e Repow.