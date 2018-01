David Bowie tentou papel em 'O Senhor dos Anéis'

Dominic Monaghan, que interpretou o hobbit Merry na trilogia O Senhor dos Anéis, afirmou que David Bowie fez um teste para participar do filme. Em entrevista ao The Huffington Post, o ator afirmou que o camaleão do rock tentou o papel de Gandalf.

"Estava no Hubbard, uma agência de elenco bem conhecida de Londres em uma audição para O Senhor dos Anéis. Quando terminei, fui conversar com John Hubbard, que estava conduzindo tudo, e ele disse ‘Hey, foi realmente bom. Espere aqui uns 5, ou 10 minutos. Vamos te falar o resultado’”, afirmou Monaghan. "Eu pensei 'ok, legal' e sentei na recepção lendo uma revista. David Bowie apareceu, assinou a lista e entrou para fazer o teste. Acho que ele tentou o papel de Gandalf. Eu não consigo pensar em mais ninguém que ele teria lido. Sou um grande fã de David Bowie, tive sorte de vê-lo pessoalmente”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

David Bowie morreu no último dia 10 de janeiro, vítima de câncer. Blackstar, seu último álbum, foi lançado na sexta-feira do dia 8, mesma data em que o cantor completou 69 anos.