David Bowie soube que tinha um câncer terminal três meses antes de morrer

LONDRES - O cantor britânico David Bowie soube que sofria de um câncer terminal apenas três meses antes de morrer, no dia 10 de janeiro de 2016, segundo revela um novo documentário que será exibido neste sábado, 7, pela BBC, sobre sua vida e carreira.

O icônico artista de Brixton e residente em Nova York morreu dois dias depois de ter completado 69 anos e de lançar seu 25º disco de estúdio, Blackstar, um projeto recheado de simbolismos e que parecem agora referências a sua própria morte.

O documentário revela que o cantor soube que a doença não teria cura enquanto gravava o videoclipe da canção Lazarus.

"Soube no fim da semana de gravação que ele ficara sabendo que tudo havia terminado", indicou o diretor do clipe, Johan Renck, em declarações para o filme David Bowie: The Last Five Years, que explora os últimos anos de vida do músico.

O diretor também esclareceu que a temática desse clipe, que mostra Bowie pálido, com olhos vendados, deitado numa cama de hospital, não fala sobre a enfermidade do músico, como se especulou.

"Para mim tem a ver com o aspecto bíblico, com o homem que voltaria à vida, e não tem nada a ver com a sua doença", apontou.

O filme, dirigido por Francis Whately - que já fez David Bowie: Five Years, de 2013 - incluirá sons inéditos da gravação de Lazarus e revelará aspectos menos conhecidos do compositor, com entrevistas de parentes e foco nos seus dois últimos álbuns, The Next Day e Blackstar.

Com mais de 136 milhões de discos vendidos em todo o mundo, entre seu extenso e admirado legado, Bowie viveu em Nova York durante anos, alcançou o estrelato em 1972 com The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars.