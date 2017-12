David Bowie soube que seria avô dias antes de morrer

Dias antes de sua morte por um câncer, a lenda do rock David Bowie descobriu que seria avô. Um mês após a morte do músico, seu filho, o diretor de cinema Duncan Jones, declarou na quarta-feira, 10, ter revelado a notícia ao seu pai na forma de um cartão de Natal.

"Esperado para junho. Círculo da vida. Te amo, avô", escreveu Jones no Twitter ao postar o desenho de um bebê no útero.

1 month since dad died today. Made this card for him at Christmas. Due in June. Circle of life. Love you, granddad. pic.twitter.com/sf7SEUtm64 — Duncan Jones (@ManMadeMoon) February 10, 2016