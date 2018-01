David Bowie morreu por um câncer no fígado, diz diretor da peça 'Lazarus'

Uma fonte próxima a David Bowie nos últimos meses de sua vida, o diretor de teatro Ivo van Hove, disse a uma rádio holandesa que o músico morreu por um câncer no fígado.

"Nós começamos a colaborar na nossa montagem de Lazarus (a peça) e em um momento ele me puxou para um lado e disse que ele não estaria sempre disponível por conta de sua doença. Ele me disse que tinha câncer, câncer no fígado", disse o diretor belga para a rádio NPO Radio 4.

"Bowie ainda estava escrevendo no seu leito de morte, podemos dizer. Eu vi um homem lutando. Ele lutou como um leão e continuou trabalhando como um leão através de tudo. Eu tenho um respeito incrível por isso", comentou. "O elenco da peça não sabia e eu acredito que nem os músicos que trabalharam com ele em Blackstar. Ele fez um esforço enorme para completar esses dois projetos a tempo, para não deixar sua doença vencer", acrescentou Van Hove, de acordo com o The Independent.

Van Hove esteve com Bowie na premiere de Lazarus em dezembro, a última aparição pública do artista inglês.

Wendy Leigh, autora do livro Bowie, a Biografia, lançado em setembro de 2014, afirmou à emissora BBC que o músico tinha outros problemas de saúde.

"Fisicamente, não tinha só que batalhar contra o câncer. Como se isso fosse pouco, também teve seis ataques do coração nos últimos anos. Sei isto por alguém muito próximo dele", afirmou.

Tony Visconti, produtor do último disco de Bowie, Blackstar, lançado na sexta-feira, afirmou que sabia da situação do músico há um ano. / COM AGÊNCIAS