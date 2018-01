David Bowie morre após lutar 18 meses contra câncer

O cantor inglês David Bowie morreu aos 69 anos neste domingo, 1o, após 18 meses lutando contra um câncer. O anúncio foi feito por meio de suas contas oficiais do Twitter e do Facebook.

"David Bowie morreu pacificamente hoje cercado por sua família após uma corajosa luta de 18 meses contra o câncer. Enquanto muitos irão compartilhar nesta perda, nós pedimos que respeitem a privacidade da família durante este tempo de pesar", diz a mensagem postada pela equipe de Bowie nas redes sociais.

Não há detalhes sobre a doença. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a informação. O texto ainda diz que a família pede respeito à privacidade durante o período de luto. Há três dias, Bowie lançou o disco Blackstar.

Bowie se tornou uma lenda musical durante a década de 1970 ao usar figurinos andróginos para apresentar os hits de rock Ziggy Stardust and Space Oddity.

Nascido na região de Brixton, no sul de Londres, ele começou a estudar saxofone aos 13 anos de idade. Em 1969, foi lançado à fama no Reino Unido com a música Space Oddity, mas foi sua transformação no personagem de um astro do rock bissexual, o alter ego Ziggy Stardust, o levou à projeção internacional em 1972. Suas roupas escandalosas e cheais de brilhante, maquiagem e um cabelo tingido de laranja abalaram as estruturas do mundo musical no começo da carreira de Bowie.

Ele se declarou gay em uma entrevista ao jornal Melody Maker em 1972, coincidindo com o lançamento de sua personalidade andrógina. Quatro anos depois, ele disse à revista Playboy que era bissexual, mas anos mais tarde disse que a declaração foi "o maior erro que já fiz" e definiu ter sido "sempre um heterossexual no armário" à revista Rolling Stone.

Bowie manteve uma vida discreta após uma cirurgia no coração em 2004, mas comemorou seu aniversário de 69 anos na última sexta-feira com o lançamento de um novo álbum, Blackstar, que recebeu elogios de críticos musicais.

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, escreveu em sua conta oficial do Twitter sobre a morte do cantor. "Eu cresci escutando e assistindo o gênio do pop David Bowie. Ele era uma mestre da reivenção, que continuava acertando. Uma perda enorme", disse Cameron. (Com Agências Reuters e AP)