David Bowie lidera paradas americanas pela primeira vez

Lançado em 10 de janeiro, dois dias antes de sua morte, o último álbum do cantor britânico David Bowie chegou ao topo das paradas americanas, façanha que o músico não havia atingido.

Blackstar estreou como número um da Billboard, enquanto a coletânea com seus maiores sucessos Best of Bowie (2002) aparece em quarto, o que faz dele um dos raros artistas a ter tido dois álbuns no Top 5 da Billboard ao mesmo tempo.

O lançamento de Bowie destronou a britânica Adele, cujo 25 liderava o ranking há sete semanas.

Segundo a Nielsen Music, 181.000 cópias físicas, ou digitais, de Blackstar foram vendidas. O disco conceitual The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972) também voltou às paradas de sucesso americanas. Estava em 21º na última semana. Nos EUA, sua melhor performance até hoje havia sido com The Next Day, de 2013, que foi #2. E o pop Let's Dance (1983) chegou em quarto.