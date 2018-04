David Bowie lança nova música; ouça ‘Lazarus’

David Bowie segue movimentando o fim de 2015, com pequenas mostras do que será o disco Blackstar, novo álbum dele cujo lançamento está marcado para o começo do próximo ano. A nova canção, chamada Lazarus, foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 17, e pode ser ouvida no player abaixo.

Lazarus é menos experimental do que a anteriormente mostrada Blackstar. Foca na narrativa de Bowie, um baixo caminhando por baixo da voz dele, e guitarra e sopros pontuando cada fim de verso.

Blackstar, o 25º disco da carreira do britânico, foi lançado em 8 de janeiro, data na qual Bowie comemorou seu 69º aniversário.

Ouça Lazarus:

Ouça a já mostrada Blackstar: