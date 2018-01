David Bowie ganha show-tributo e sessão de cinema no Belas Artes

Os fãs de David Bowie poderão assistir à apresentação do clássico O Homem que Caiu na Terra nesta quinta-feira, 14, às 20h50, no Caixa Belas Artes. Além da exibição do filme de Nicolas Roeg, que mostra o camaleão do rock brilhando nas telonas, o cinema terá também um tributo ao artista. O show é apresentado por André Frateschi e a banda Heroes, que mergulham nas canções mais icônicas do artista britânico.

O Homem que Caiu na Terra é uma ficção científica rodado em 1976. O longa marca a estreia de David Bowie em longas-metragens. Seu personagem é um alienígena infiltrado entre os humanos com uma missão ultra secreta.

David Bowie morreu na última segunda-feira, 11, dois dias depois de completar 69 anos e lançar seu 25º álbum de estúdio Blackstar. Bowie vinha tratando um câncer, em sigilo, há quase 2 anos.

Tributo a David Bowie

Quando: Quinta-feira, 14

Horário: 20h50

Quanto: R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia-entrada)

Onde: Caixa Belas Artes

Site: http://caixabelasartes.com.br

Endereço: Rua da Consolação, 2423 - Consolação - Centro

Banda Heroes - Space Oddity

Banda Heroes - Starman

Banda Heroes - Modern Love