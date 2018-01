David Bowie está de volta ao seu melhor com novo álbum, elogiam críticos

"The Next Day", que chega às lojas da Grã-Bretanha em 11 de março e um dia depois nos Estados Unidos, poderia até ser o "maior retorno na história do rock'n'roll", de acordo com Andy Gill, do The Independent.

Além de uma série de críticas elogiosas, esta semana também foi marcada pelo lançamento do segundo single do álbum de 14 faixas, chamada "The Stars (Are Out Tonight)", acompanhado por um clipe surreal estrelando o astro e Tilda Swinton como sua parceira.

No vídeo, a rotina diária do casal de meia-idade é incomodada pela chegada de um grupo de jovens misteriosos e andróginos na casa ao lado que entram em seus sonhos e vidas e despertam desejos antigos e medos.

"Eles queimam você com seus sorrisos radiantes/Prendem você com seus belos olhos", canta ele em uma reflexão sobre fama e celebridades.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como convém a um álbum com tanto furor em volta, vários jornais deram a "The Next Day" uma análise faixa-a-faixa, e as primeiras opiniões variaram entre quatro e cinco estrelas.

"The Next Day de David Bowie pode ser o maior álbum de retorno de todos", disse Gill em sua avaliação de cinco estrelas.

"É certamente raro ouvir um esforço de retorno que não apenas reflete o melhor trabalho do próprio artista, mas fica no mesmo patamar em termos de qualidade", acrescentou.

Neil McCormick, do Telegraph, também deu ao disco ótimas notas, chamando-se de "emocionalmente carregado".

Alexis Petridis, que escreve para o Guardian, argumentou que, embora contenha referências ao trabalho passado de Bowie, o novo álbum não se tornou uma memória sonora de uma carreira musical estelar.