David Bowie é maior ganhador do Brit Awards

O britânico David Bowie ganhou dois prêmios póstumos e foi o maior ganhador de 2017 do Brit Awards, o Grammy Britânico, nesta quarta-feira, 22. Blackstar foi o Álbum Britânico do Ano. Ele também ganhou na categoria Melhor Cantor Britânico. A cerimônia foi realizada em Londres, no O2 Arena. O cineasta Duncan Jones, filho de Bowie, recebeu o prêmio principal de Álbum do Ano, em nome do pai.

O Little Mix levou Single do Ano, com Shout out to my ex, e o One Direction ficou com a única categoria escolhida pelo público, de Clipe do Ano, com History. A banda 1975, atração do festival Lollapalooza, em março, foi escolhida o Grupo Britânico do ano.

Durante o show de Katy Perry, esqueletos gigantes imitaram Donald Trump e Theresa May. A apresentação também teve um acidente: um figurante caiu do palco no meio do show.