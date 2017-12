David Bowie é homenageado com prêmio póstumo, em Londres

O visionário cantor David Bowie, estrela do rock britânico, foi homenageado com o prêmio póstumo 'Ícone' na cerimônia de entrega dos BRITs na noite desta quarta-feira, 24, em Londres, pouco mais de mês depois da sua morte.

Uma emotiva homenagem a Bowie foi feita primeiro pela cantora britânica Annie Lennox e depois pelo ator britânico Gary Oldman, seu amigo, que recebeu o prêmio em nome do cantor.

"O mundo perdeu um artista de talento transcendente”, disse Oldman. “Ele era muito a definição, a encarnação viva dessa palavra singular: ícone.”

A cantora Lorde, da Nova Zelândia, interpretou um dos sucessos de Bowie, “Life on Mars”, num tributo ao cantor depois que o prêmio foi anunciado.

A cantora londrina Adele ganhou o prêmio BRIT de melhor single britânico do ano com a música Hello, numa cerimônia cheia de celebridades, derrotando rivais como Ed Sheeran, Calvin Harris, entre outros.

Apresentado pela modelo britânica Suki Waterhouse e pelo cantor Simon Le Bon, o prêmio foi o segundo da noite para a cantora, que, antes, havia sido eleita a melhor artista feminina britânica.