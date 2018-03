David Bowie divulga nova música, 'Tis A Pity She Was A Whore'

David Bowie lançou há algumas semanas uma nova coletânea retrospectiva, Nothing Has Changed. O disco inclui duas faixas inéditas Sue (Or In A Season Of Crime) e Tis A Pity She Was A Whore, que foi divulgada nesta semana.

Segundo uma postagem do próprio artista britânico em seu Facebook, a faixa remete ao choque da Primeira Guerra Mundial e teve seu título retirado de uma peça de 1629 do dramaturgo John Ford.

David Bowie também compara a canção com o movimento Vorticista, idealizado na Inglaterra nos anos 1910 e que tinha como base estética o dinamismo e a rápida velocidade do mundo moderno.

A nova coletânea, Nothing Has Changed, que comemora 50 anos da carreira de Bowie, será lançado mundialmente na próxima segunda-feira, dia 17 de novembro.