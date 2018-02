David Bowie anuncia lançamento de novo single

Para comemorar os cinquenta anos de sua carreira, o cantor David Bowie anunciou que irá lançar trabalhos inéditos até novembro. Produzido com Tony Visconti, o single Sue (or in a season of Crime) tem cerca de oito minutos e será acompanhado do álbum Nothing Has Changed, uma retrospectiva com sucessos do músico entre 1964 e 2014.

O disco também terá algumas raridades, como a faixa Let Me Sleep Beside You, que foi gravada em 2001, e You Turn to Drive, que só estava disponível na versão digital.

O lançamento de Nothing Has Changed está marcado para o dia 17 de novembro. O último trabalho do músico foi em 2013, com o álbum The Next Day.