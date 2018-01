Dave Gilmour desmente boatos sobre volta do Pink Floyd

SÃO PAULO - O ex-vocalista e guitarrista do Pink Floyd, Dave Gilmour, desmentiu os boatos de uma possível volta da banda no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em agosto.

Segundo o site NME, um representante do músico entrou em contato com o veículo e negou a informação.

"David Gilmour pode garantir que não são verdadeiros os recentes boatos sobre a volta da banda na abertura das Olimpíadas", disse o agente.

Na manhã desta terça-feira, 3, o jornal Daily Express noticiou que o Pink Floyd estava perto de uma possível volta. O retorno entre os integrantes remanescentes da banda britânica aconteceria no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres.

A última vez que o grupo esteve oficialmente junto foi no Live 8, em 2005.

A ocasião ficou marcada como a apresentação final do tecladista do grupo, Richard Wright, morto em 2008.

"Sempre ficou claro para todos os membros da banda que só alguma coisa muito especial poderia fazer com que o Pink Floyd voltasse a tocar junto e, de fato, não existe nada mais grandioso que as Olimpíadas", teria dito uma das fontes do Daily Express, que não quis se identificar.

No Brasil. Roger Waters vem ao País em março para uma série de quatro shows do lendário disco The Wall. Em São Paulo, as apresentações serão realizadas no Estádio do Morumbi nos dias 1 e 3 de abril.