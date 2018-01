Danny DeVito participa de novo clipe de One Direction

Steal My Girl, o novo clipe da banda britânica One Direction, conta com a participação co ator Danny DeVito, que faz o papel fictício do diretor da produção.

"Estamos aqui pela arte!", exclama o famoso ator norte-americano diante dos cinco membros do One Direction, que são filmados em uma paisagem desértica, rodeados por lutadores de sumô, leões, chimpanzés, bailarinas e uma banda, entre outras coisas. Steal My Girl, composta por Louis Tomlinson e Liam Payne com Ed Drewett, Wayne Hector, Julian Bunetta e John Ryan, é a primeira canção oficial do quarto disco dos rapazes, Four, com lançamento previsto para o dia 17 de novembro.

O nome do disco é uma referência ao tempo de vida da banda de Tomlinson, Payne, Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik. Juntos há quatro anos, eles venderam mais de 46 milhões de discos no mundo inteiro.