Daniela Mercury se casa com a jornalista Malu Verçosa em Salvador

A cantora baiana Daniela Mercury e a jornalista Malu Verçosa escolheram o sábado, feriado de Nossa Senhora Aparecida, para oficializar a sua união afetiva, em Salvador. O casamento ocorreu numa cerimônia fechada, realizada na casa onde as noivas já moravam, no condomínio Costa Verde, bairro de Patamares, na orla da capital baiana, com a presença de um grupo seleto de 250 convidados. Daniela e Malu assumiram o romance em março deste ano e anunciaram, desde então, o desejo de sela a união.

Conforme amigos de Daniela, "elas esbanjavam felicidade". Ambas estavam vestidas de branco, cujos figurinos foram adquiridos recentemente em viagem de trabalho da rainha do axé, como La Mercury é conhecida, à Europa. A partir da formalização da união uma adotou o nome da outra: Daniela passou a se chamar Mercury de Almeida Verçosa, e Malu, Verçosa de Sá Mercury.

A própria Daniela cantou a Ave Maria, logo no início da cerimônia, que contou ainda com um coro formado por amigos comuns, pela irmã de Daniela, Cristiana Mercuri, pelo filho da cantora, Gabriel Póvoas, e pela nora, Taís Nader. Houve também declamação de versos, dando à celebração um caráter de ritual menos religioso e mais "poético, musical e filosófico", como Daniela havia antecipado em setembro.

A cerimônia terminou ao som de Maria Maria, de Milton Nascimento, cantada por todos. Depois, os convidados participaram de uma festa dançante, animada pelo DJ Zé Pedro.

Neste domingo, Malu usou a sua página na rede social para postar algumas fotos e transmitir o seu sentimento em relação ao casamento: "Daniela agora é minha esposa, minha família, minha inspiração para viver. Malu Mercury", postou a jornalista.

Daniela também usou a rede social para agradecer o carinho dos fãs e também relatar a sua emoção após a formalização da união: Estou muito feliz. Muito obrigada pelas mensagens gentis e carinhosas pelo nosso casamento. Bom domingo! Viva o amor!", escreveu, postando em seguida uma foto exibindo as alianças que agora usam na mão esquerda.