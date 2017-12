Damon Albarn adia shows em Sydney

O ex-líder do Blur e do Gorillaz Damon Albarn adiou o show que faria nesta segunda-feira, 15, em Sydney, Austrália, para a terça-feira, 16, em razão dos alertas de segurança na cidade. Um homem armado mantém há mais de 12 horas reféns em um café no centro comercial da maior cidade da Austrália.

A Sydney Opera House, local do show de Albarn, foi evacuada na manhã desta segunda-feira depois de relatos de que pacotes suspeitos foram descobertos. Representantes do local desmentem os relatos, mas disseram que os eventos desta noite seriam cancelados para não causar transtornos na rede de transporte, de acordo com o The Australian.

De acordo com a NME, Albarn estava em turnê pela Austrália para promover seu primeiro álbum solo, Everyday Robots. Agora, ele vai fazer dois shows no mesmo local e no mesmo dia, nesta terça.

Uma mensagem na página oficial do músico no Facebook diz que "por circunstâncias que fogem do nosso controle, o show na Sydney Opera House desta noite foi reagendado para amanhã".