Dalai Lama participará do Festival Glastonbury

O Dalai Lama, líder espiritual tibetano, participará no domingo no Festival Glastonbury, na Inglaterra, para transmitir sua mensagem pacifista, anunciaram os organizadores. "Temos a honra de dar as boas-vindas ao Dalai Lama em Glastonbury 2015", afirma em um comunicado Emily Eavis, organizadora do festival.

Quase 135.000 pessoas assistirão aos cinco dias do festival, um dos mais importantes do mundo, que é realizado desde 1970 em uma área rural do condado de Somerset (sudoeste da Inglaterra). O objetivo da visita é "promover a mensagem de compaixão, não violência e unidade humana de sua santidade o Dalai Lama", explicaram os organizadores da viagem.

Durante a visita ao Reino Unido, o líder tibetano no exílio também se reunirá com simpatizantes em Aldershot, sul da Inglaterra, a convite do Centro Comunitário Budista do Reino Unido (BCCUK). Aldershot é uma cidade que abriga uma grande base militar e tem uma grande comunidade budista constituída principalmente por ex-soldados nepaleses do exército britânico, os gurkhas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na visita à cidade, o Dalai Lama será recebido com um protesto convocado pela Comunidade Internacional Shugden, uma ala do budismo tibetano que questiona sua autoridade.