Daft Punk volta à cena musical em parceria com o The Weeknd

Mais de dois anos após triunfar na 56ª edição dos Grammy graças ao álbum Random Access Memories e ao sucesso Get Lucky, o duo de música eletrônica Daft Punk retorna à atividade com uma parceria com o The Weeknd no tema Starboy.

Trata-se de uma colaboração que os franceses fizeram para o terceiro disco do canadense Abel Testafe, mais conhecido por seu nome artístico The Weeknd, para a canção Starboy.

A canção, que pode ser ouvida desde esta quinta-feira nas plataformas digitais de áudio mais importantes, segue sobretudo a linha R&B de composições prévias do The Weeknd como Earned it, que fez parte da trilha sonora do filme Cinquenta Tons de Cinza e ajudou a cimentar a fama de seu autor.

Em Starboy são apreciáveis, além disso, os característicos sintetizadores do Daft Punk, que voltam com esta produção ao trabalho após o lançamento de 2013 de Random Access Memories, seu maior sucesso comercial até o momento.

No caso de The Weeknd, seu próximo disco chegará só um ano depois de Beauty Behind the Madness, que se transformou no álbum mais reproduzido no Spotify no mundo todo ao longo de 2015, graças a temas como Can't feel my face, The hills e In the night.