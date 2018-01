Daft Punk se apresentará nos Grammy após três anos fora dos palcos

A dupla de música eletrônica francesa se apresentará em fevereiro na cerimônia de entrega dos Grammy, os prestigiosos prêmios americanos da música - anunciaram os organizadores do evento nesta terça-feira, 31.

Esta será a primeira apresentação ao vivo em três anos do duo de DJs, cujos integrantes, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, nunca aparecem em público sem seus emblemáticos capacetes.

A dupla subirá ao palco da premiação em 12 de fevereiro, em Los Angeles, junto com a cantora canadense The Weeknd, cujo terceiro álbum, lançado no final de 2016, Starboy, inclui duas faixas gravadas com o Daft Punk.

A dupla, que saiu do ambiente da música house na França - onde surgiu na década de 1990 - para a cena internacional, apresentou-se esporadicamente desde sua última turnê, em 2007.

Sua última apresentação foi em 2014, também na cerimônia dos prêmios Grammy. Recebeu cinco gramofones, incluindo os de Melhor Gravação e Melhor Álbum do Ano por Random Access Memories, sua quarta produção.

De acordo com os organizadores do evento, Adele, Bruno Mars e Metallica também subirão ao palco, assim como Anderson .Paak, A Tribe Called Quest, Foo Fighters, Maren Morris e Alicia Keys.