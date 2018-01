Daft Punk confirmado no Tim Festival A gravadora do grupo francês Daft Punk, a EMI Music, confirmou hoje duas apresentações do grupo no Brasil. Os shows, segundo a EMI, serão no Rio de Janeiro e São Paulo nos dias 27 e 29 de outubro e integram a edição 2006 do TIM Festival. Esta será a primeira vez que o celebrado duo eletrônico, formado em 1992, virá ao Brasil, e não vem no seu auge criativo. Formado por Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem Christo, o grupo surgiu na esteira da dance progressiva de artistas franceses como Motorbass, Air, Cassius e Dimitri from Paris. Em 1997, o duo tornou-se um sucesso mundial com o disco Homework, brilhante estréia, que incluía as faixas Da Funk e Around the World, e segundo a gravadora vendeu mais de 2 milhões de cópias. Depois, vieram Discovery (2001) e Human After All (2006), já sem novidade. Têm vídeos dirigidos por personalidades como Spike Jonze, Michel Gondry e Leiji Matsumoto.