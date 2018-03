Da revelação à turnê mundial, os fatos marcantes da carreira de Justin Bieber

Justin Bieber é um fenômeno da música teen. Repleto de fãs, em sua maioria adolescentes, o cantor foi descoberto entre milhares de vídeos do YouTube e em cerca de quatro anos ganhou dezenas de prêmios e encheu casas de show por todo o mundo, mesmo não sendo nem de longe uma unânimidade entre os apreciadores de música.

Conheça em 10tópicos a trajetória do canadense de 17 anos que aterrisa pelo Brasil pela primeira vez.

1 - Justin Bieber desde sempre mostrou inclinação musical. Pelo menos é o que diz sua mãe, Pattie Lynn. Ela alega que o astro já batucava em tudo quando era pequeno e aos 3 anos de idade já estava aprendendo a tocar bateria. Aos 6, ele já dominava o violão.

2 - Em 2006, ele participou de um concurso de talentos no Canadá, o Strattford Idol, semelhante ao American Idol, e apesar de nunca ter feito aulas, ficou em segundo lugar.

3 - Mas Justin Bieber foi mesmo descoberto pela internet, em 2007, quando tinha apenas 13 anos. O canadense começou a postar vídeos de performances fazendo covers de outros artistas, como Michael Jackson e Rihanna, em um canal do Youtube em e foi visto pelo empresário musical Scooter Braun, que o acompanha até hoje.

4 - Depois de virar fenômeno na internet, Justin Bieber ganhou um padrinho de peso na cena da música pop. O garoto foi levado por seu agente aos Estados Unidos, que o apresentou a Usher. O cantor de R&b gostou de Bieber, após ouví-lo e passou a produzí-lo. Usher participou de seu primeiro cd nos vocais e nos clipe One Time e Somebody To Love.

5 - Em 2009, Justin lançou seu primeiro disco, My World, uma espécie de demo, com 7 músicas e duas faixas bônus. O álbum fez muito sucesso e emplacou vários hits, que quebraram um recorde histórico da revista Billboard: o cantor foi quem mais teve músicas de um disco de estreia entre as 40 mais do ranking antes do álbum ser lançado.

6 - My Wolrd 2.0, a segunda parte do disco de estreia de Bieber, foi lançado em 2010 e nele está um dos maiores sucessos do cantor, a música Baby. Lançado apenas alguns meses depois do primeiro, surgiu de cara como primeiro lugar na lista dos 200 álbuns mais vendidos da revista Billboard.

7 - Justin Bieber angariou uma legião de fanáticos, que se auto denominam beliebers. A palavra é uma combinação do nome do cantor com o verbo to believe (acreditar). Não se sabe de onde ou quando a expressão surgiu, mas até o cantor a reconhece e utiliza para dirigir-se aos seus fãs, em sua maioria adolescentes

8 - Bieber já ganhou mais de 50 prêmios por sua música, entre eles o Billboard Music Awards, VMB e VMA. Também já foi indicado ao Grammy, o Oscar da música, mas nunca venceu.

9 - Além de cantar, Justin Bieber também participou como ator da série norte-americana CSI, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Awards deste ano como melhor participação musical. No cinema, ele protagonizou um documentário, Never Say Never, que estreou nos cinemas e arrecadou US$ 98 milhões, 745 desse valor nos Estados unidos, de acordo com o Box Office Mojo.

10 - A primeira turnê de Justin Bieber pelo mundo começou em 23 junho do ano passado, em Harthford, em Connecticut, nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos e Canadá e já passou pela Europa, Ásia e Oceania - 21 países no total. Segue agora pela América do Sul. Na primeira apresentação no Brasil, 40 mil pessoas estiveram presentes.