Cybele, do 'Quarteto em Cy', morre aos 74 anos

A cantora Cybele, do grupo Quarteto em Cy, morreu na tarde desta quinta-feira, 21, no Rio de Janeiro. A artista baiana tinha 74 anos e sofreu uma isquemia pulmonar em sua casa.

Segundo informações da irmã da cantora, Cinara, a cantora estava há alguns dias com uma pneumonia. Por volta das 15h de ontem, ela não resistiu à doença. O corpo de Cybele será velado em cerimônia pequena nesta tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio.

Cybele Ribeiro de Sá Leite Freire nasceu no dia 3 de maio de 1940, no município de Ibirataia, na Bahia. Ao lado das irmãs Cyva, Cynara e Cylene, ela formou o grupo Quarteto em Cy na década de 1960, quando tocava em casas de show do Rio de Janeiro.

Apadrinhadas por Vinicius de Morais, as irmãs lançaram seu primeiro álbum pela gravadora Forma, de Roberto Quartin, em 1964. No ano seguinte, o grupo teve projeção internacional ao gravar com Dorival Caymmi o álbum 'Caymmi and The Girls From Bahia'.

No ano passado, o grupo comemorou 50 anos com um show na capital fluminense e o lançamento da biografia 'As meninas do Cy', escrito pela jornalista Inahiá Castro e publicado pela Imprensa Oficial do Rio de Janeiro.