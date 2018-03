Cut Copy faz show em São Paulo nesta sexta-feira

Zonoscope, que saiu fevereiro, é o melhor disco já lançado pelo grupo australiano Cut Copy. O álbum funciona bem no fone de ouvido, mas essas músicas fora feitas para a pista de dança. O que deve, muito provavelmente, render um grande show, hoje no HSBC Brasil.

O grupo de Dan Whitford apareceu para o mundo em 2005, quando excursionou pela primeira vez. Foi então que se soube do álbum lançado um ano antes, Bright Like Neon Love, que unia elementos de rock com sintetizadores e muita dance music.

E então veio In Ghost Colours, em 2008, repleto de referências de música eletrônica, pós-punk, new wave, indie. Com a mesma pegada noturna e urbana e cada vez mais pra pista. Desse disco saiu um dos hits em clubes alternativos daquele ano: a faixa Lights and Music.

E tudo isso chegou realmente ao auge no disco atual. Mas com mais vocais, e com sintetizadores mais alegres. Então não deixe de conferir ao vivo músicas como Take Me Over, com um baixo que obriga você a se mexer; ou a orgânica e pronta para uma tarde de verão 'Where I’m Going' (com direito à palminhas); ou 'Sun God', com sintetizadores que carregam a melhor das lembranças dos anos 80 e a melhor das impressões do presente...