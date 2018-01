Curso da Casa das Rosas sobre choro aceita inscrições Estão abertas inscrições para o curso História da Canção Brasileira: O Nascimento do Choro, que ocorrerá nas terças-feiras de abril, com o professor André Domingues. O módulo inicial vai abordar o nascimento do choro, o primeiro produto de excelência da MPB. Serão estudadas as suas origens e as da própria música popular no Brasil, assim como alguns dos seus nomes mais importantes. Modinha, lundu, polca, maxixe e muitas outras manifestações musicais da época também estarão em foco nessa etapa. São 50 vagas e o curso ocorre na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, 37. Informações pelo telefone (11) 3265-6986.