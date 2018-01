Curitiba tem o melhor custo-benefício do TIM Festival A melhor relação custo versus benefício do TIM Festival vai se dar em Curitiba. Isso porque na capital paranaense vai ocorrer a maior concentração de artistas mais aguardados do rock, do pop e da eletrônica pelo valor único de R$ 80, o mais baixo praticado entre as bilheterias de São Paulo, Rio, Vitória e Curitiba, cidades onde o TIM Festival vai aportar a partir de sexta-feira. Nação Zumbi, DJ Shadow, Patti Smith, Yeah Yeah Yeahs e Beastie Boys são as feras que se apresentarão, numa tacada só, na Pedreira Paulo Leminski terça-feira, a partir das 19 horas. Dos bambambãs, apenas a banda liderada por Karen O, Yeah Yeah Yeahs, vai dar as caras em São Paulo - e, preparem-se, pois o show do trio nova-iorquino vale por três. A vocalista e líder do YYY, que nos bastidores é extremamente tímida, transforma-se em uma tigresa no palco (também no sentido literal da palavra). Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter não estarão em Curitiba A capital paulistana sai ganhando em relação a Curitiba quanto ao show ultratecnológico da dupla Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, mais conhecidos como Daft Punk - e que agora também chegam para apresentar sua versão cinematográfica. Os amigos estréiam como diretores na 30.ª edição da Mostra Internacional de Cinema São Paulo com o filme Electroma, um musical sem falas em que robôs desejam se transformar em seres humanos (sábado, às 23h30, no Cine Bombril; segunda-feira, às 22h10, no Cinesesc; e terça-feira, às 14h, na Sala UOL de Cinema). A trilha tem de tudo um pouco (inclusive composições clássicas de Chopin), menos Daft Punk. Os produtores e DJs revolucionários na house music, que virão ao Brasil pela primeira vez, não faziam turnê há mais de 10 anos. "Não poderíamos apresentar qualquer show para o nosso público. Queríamos levar um show excitante tanto para nós, quanto para os nossos fãs." Um show que vale a pena conferir e único no quesito "quanto mais longe você estiver, melhor". Coisa rara. São sete toneladas de equipamentos, 3.200 cabos eletrônicos e 1.600 telas de imagem LED que compõem o cenário do duo parisiense: uma enorme pirâmide de onde Homem-Christo e Bangalter se apresentam como robôs. "Ninguém precisa mostrar o rosto para ser famoso", justifica Thomas Bangalter. "Faz parte de uma fantasia e não queremos quebrar esse encanto. Queremos apenas mostrar o processo criativo que existe por trás disso tudo." Em Human After All (2005), última música apresentada durante show da mesma turnê em Dublin, na Irlanda, imagens com recortes de rostos de pessoas de diversas etnias dançavam num enorme telão ao fundo do palco e também nas duas faces frontais da pirâmide de onde os robôs discotecam. Ao redor da pirâmide, diversos ferros interligados entre si formam pequenos triângulos geradores de mil e uma cores fosforescentes e que compõem, no ritmo das batidas eletrônicas, desenhos psicodélicos que alucinam os fãs. O ponto mais alto da noite foi, sem dúvida, quando tocaram o hit pegajoso One More Time (2001), que você já deve ter ouvido pelo menos uma dúzia de vezes, sempre quando decide sair na sexta-feira à noite para alguma balada da Vila Olímpia. DJ Shadow traz músicas que bombaram nas rádios do mundo todo DJ Shadow é outra ótima pedida para os ávidos por reinvenções da eletrônica. O californiano de 34 anos, um veterano na área, tem uma legião de fãs que o acompanham seja lá qual for a trilha da vez. "Eu tenho dois tipos de fãs: os fãs do Endtroducing (1996) e os fãs do DJ Shadow. Os fãs do Endtroducing só gostam daquele primeiro álbum e querem que eu repita a mesma fórmula em todos os outros trabalhos, mas isso é coisa que eu não vou fazer", declara o americano nascido Josh Davis que, em poucos dias, lançará no Brasil o seu novíssimo álbum The Outsider. Por ser também a sua primeira vez no País (sexta no Rio, terça-feira em Curitiba), Shadow vai apresentar um apanhado de músicas que bombaram nas rádios do mundo todo, de Six Days, do álbum The Private Press de 2002, a Erase You e You Made It, de sua terceira e mais recente compilação em que predominam os vocais e instrumentos tocados ao vivo. Para os amantes do rock executado em sua primazia, vale acompanhar cada acorde saído da guitarra de Kyp Malone e do vocal de Tunde Adebimpe, integrantes da banda americana TV on the Radio. Até David Bowie já constatou e atestou a qualidade do grupo: fez backing vocal no terceiro álbum da banda, Return to Cookie Mountain (2006). No conceito de TV on the Radio, música não serve apenas para divertir. "Queremos oferecer algo substancial ao público."